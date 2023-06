Preoccupazione per i fan della celebre cantante pop,sabato 24 giugno, dopo essere stata trovata incosciente, a causa di una seria. La popstar è stata anche per alcuni giorni in. A rivelare la notizia è il magazine “Variety” che ha comunque tenuto a precisare che le sue condizioni stanno migliorando di giorno in giorno. Adesso il suo “Celebration Tour” è a rischio. Non è la prima volta che l’ormai sessantacinquenne affronta questo tipo di problemi che l’hanno portata più volte a rimandare i suoi concerti. Il tour si sarebbe dovuto svolgere il 15 luglio da Vancouver.Anche il suo manager, Guy, ha confermato la notizia sui social network ed in una nota ha spiegato che l’allarme è scattato cinque giorni fa e che adesso “la sua salute sta migliorando, ma resta ancora sotto cura medica.”. Ha, ovviamente, anche annunciato ai fan la sospensione imminente del tour visti i tempi di recupero ancora non definiti.Il tour doveva rappresentare un omaggio alla sua carriera musicale, e si sarebbe svolto anche in Europa, oltre che in Nord America, vantava un totale di 84 spettacoli, già preparati da mesi, toccando 43 città in tutto il mondo. La curiosità è che Madonna, proprio pochi giorni fa aveva anche postato foto su Instagram a riguardo, con la descrizioneL’ultimo problema di salute di Madonna risale alla fine del 2020, quando si operò all’anca, quell’anno aveva anche subito un infortunio in diretta durante un suo concerto. La stessa cantante raccontò ai fan quello che le era successo, dicendo: "Lasciatemi essere onesta con voi: ero una maniaca del fitness. Probabilmente lo sapete, vero? Durante il mio tour Madame X, non so se l'avete notato, ma zoppico molto, ho sofferto più di quanto abbia mai provato nella mia vita. Sono una donna bionica, ho subito un intervento di sostituzione dell'anca".