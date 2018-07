"I giocatori passano, la storia della società resta. E il Real Madrid è il club migliore del mondo da sempre, da molto prima della nascita di Cristiano Ronaldo": i tifosi blancos hanno già dimenticato CR7 perché non possono fare altrimenti. Facendo un giro per la città, da Plaza Mayor al Parco del Retiro, il coro è unanime: bisogna andare avanti e il Real Madrid continuerà a essere il Real Madrid, nonostante il trasferimento del fenomeno portoghese alla Juventus.



'RONALDO? L'AVREI VENDUTO DUE ANNI FA...' - I tifosi non appaiono particolarmente turbati dalla salida del cinque volte Pallone d'Oro: qualcuno nicchia, fingendo di non preoccuparsi dell'addio del giocatore più rappresentativo del club dopo Alfredo Di Stefano, altri rispondono con convinzione che chi arriverà dal mercato saprà farlo dimenticare, qualcuno addirittura afferma che lo "avrebbe ceduto già due anni fa". Al quesito: "Ma negli ultimi anni avete vinto due Champions anche grazie a lui" la risposta è semplice: "Ganar no es lo único que importa, el juego es más importante". Filosofia diametralmente opposta a quella che vige nella Juventus: c'è anche da dire che dopo 13 tra Coppe dei Campioni e Champions League "ganar" diventa una piacevole abitudine alla quale forse si può anche rinunciare, per qualche tempo.



MAGLIE IN SVENDITA - "Venderlo a questa età per quella cifra è un affare alla Florentino Perez", affermano alcuni ragazzi italiani trapiantati in Spagna e simpatizzanti dei Blancos. Avranno ragione loro? Ai posteri l'ardua sentenza, a Torino credono il contrario. Nel frattempo i negozi appositi hanno abbassato vertiginosamente i prezzi delle ultime magliette con il 7 e il nome Ronaldo stampato sulla schiena: da più di 100 euro a 30 euro e la scritta "in saldo". Madrid è una città così: sa amare tanto, critica parecchio e dimentica in fretta. Anche uno come CR7.



