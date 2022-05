La vittoria della Conference League dà alla testa. I genitori di alcuni bambini di una scuola di Roma si sono infuriati perché la maestra ha fatto cantare ai figli, in classe, l’inno giallorosso. Il fatto, di cui esiste anche un video, è accaduto al plesso Caterina Usai, la primaria dell’istituto comprensivo Via Savinio 43, in zona Talenti.



LE LAMENTELE - ​Alcuni genitori si sarebbero lamentati, tra cui il papà di un bambino laziale che avrebbe raccontato delle lacrime del figlio, costretto a cantare l’inno della squadra rivale.