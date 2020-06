Cinque anni e 7 mesi dopo, Massimo Carminati - l'ex terrorista nero diventato il personaggio principale di Mafia Capitale - lascia il carcere di Oristano nel quale si trovava per la scadenza dei termini di custodia cautelare. Il Tribunale della Libertà ha accolto l'istanza di scarcerazione presentata dai suoi legali Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri, dopo tre precedenti tentativi che erano stati rigettati.



Carminati, che stava scontando la pena con l'accusa di corruzione nell'inchiesta "Mondo di Mezzo", può fare ritorno a Roma da uomo libero, in quanto non sarà previsto né l'obbligo di firma né l'obbligo di dimora. Decisiva in tal senso anche la sentenza della Cassazione dell'ottobre 2019 che smontò l'impianto accusatorio del procuratore Pignatone sulla costituzione di un'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui Carminati era il vertice.