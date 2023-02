L’ex allenatore e ora talent televisivo Felix Magath critica aspramente Neymar: "Quello non è calcio. Sembrava di veder giocare un vecchio. I tifosi vogliono vedere cosa dà il giocatore alla squadra, come contribuisce al successo del gruppo. Neymar è tecnicamente bravo, ma quanti giocatori tecnicamente bravi ci sono oggi, che sanno tenere la palla? Non sei un buon giocatore solo perché sai fare questo; se non ti impegni, neanche la tecnica ti aiuterà".