Nuovo appuntamento con Magic Box, il format di Calciomercato.com sul calcio estero. Tramite il sito e il nostro canale Twitch si parla di calcio estero e non solo, con Alessandro Di Gioia e Simone Gervasio. Storie, protagonisti, analisi e numeri, approfondimenti, curiosità del momento e quiz sul calcio di ieri e di oggi. Nella puntata di oggi parliamo del calcio portoghese che si incrocia con il nostro in Europa, del pericolo numero uno per la Roma in Europa League e vi presentiamo due allenatori di grido in Germania. Vi aspettiamo!