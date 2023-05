Nuovo appuntamento conTramite il sito e il nostro canale Twitch si parla di calcio mondiale e non solo, con Alessandro Di Gioia e Federico Zanon. Storie, protagonisti, analisi e numeri, approfondimenti, curiosità del momento e quiz sul calcio di ieri e di oggi. Nella puntata di oggi analizziamo la rinascita del Crystal Palace grazie all'eterno Roy Hodgson e a un duo "Stockton to Malone", la rivincita del Valencia che vince e vuole salvarsi grazie ai suoi giovani dopo aver sconfitto il Real Madrid, il gioiello del Basilea che ha messo alle corde la Fiorentina, oltre a uno speciale sul Mondiale Under 20 e il figlio di Redondo.Qui sotto il podcast!