Tre anni dopo l'ultima volta Gabriel Barbosa torna a vestire la maglia della nazionale brasiliana. Dopo 21 gol in 24 partite realizzate con la maglia del Flamengo, l'attaccante tuttora di proprietà dell'Inter è stato convocato dal ct della Seleçao Tite per gli impegni del mese di ottobre. Un ritorno importante per un giocatore che nel 2016 contribuì con i suoi gol e le sue prestazioni alla vittoria della prima storica medaglia d'oro olimpica dei verde-oro.



Anche l'allenatore del Brasile non ha potuto non tenere conto della grande stagione disputata da Gabigol col Flamengo, primo in campionato e in semifinale di Copa Libertadores, e una media realizzativa di una rete ogni 87 minuti per l'ex giocatore del Santos. Un magic moment che a fine dicembre, quando scadrà il prestito dall'Inter, può sfociare in una cessione a titolo definitivo e la prospettiva per il club nerazzurro di incassare non meno di 20 milioni di euro.



Ecco l'elenco completo dei convocati del Brasile:



PORTIERI: Ederson, Weverton, Santos



DIFENSORI: Dani Alves, Danilo, Alex Sandro, Renan Lodi, Thiago Silva, Eder Militao, Marquinhos, Rodrigo Caio.



CENTROCAMPISTI: Casemiro, Arthur, Fabinho, Matheus Henrique, Coutinho, Paquetà.



ATTACCANTI: Everton, Firmino, Gabriel Barbosa, Richarlison, Neymar, Gabriel Jesus.