Ottocentomila maglie del Paris Saint-Germain, col 30 di Messi sulle spalle, vendute nel primo giorno della Pulce da giocatore del club parigino. Questa era la notizia che era girata nei giorni scorsi sul web, questa la notizia rivelatasi subito fake, questa la notizia che oggi il Psg decide di smentire.



Fabien Allègre, direttore marketing del Paris Saint-Germania, ha parlato a L'Equipe: "È pazzesco arrivare a queste cifre. Sì, l’andamento delle vendite è stato fenomenale, ma siamo molto lontani dal milione di maglie vendute. L’accordo con Messi è stato fatto molto velocemente, non è una cosa che ci saremmo potuti aspettare. Quindi sì, rimaniamo rapidi, ma abbiamo a che fare con i tempi di produzione del nostro partner. Che si tratti di Nike, Adidas o Puma, hanno tutte lo stesso approccio per quanto riguarda la produzione e il numero di maglie immesse sul mercato. Non siamo maghi".



NUOVE MAGLIE - "Per il momento abbiamo svelato solo due maglie (casa e trasferta), mancano ancora la terza e la quarta maglia (inizio settembre per la terza, fine gennaio per la quarta). Nelle ultime due stagioni, è stato con tutti questi quattro outfit che abbiamo raggiunto il milione di maglie vendute".