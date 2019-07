Come riporta il Mail, Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, non ha perso le speranze di ingaggiare Harry Maguire. Il roccioso difensore del Leicester, classe 1993, è valutato la bellezza di 100 milioni di euro. Nonostante le Foxes non sembrano voler arretrare dalla propria richiesta, il manager norvegese è ancora convinto di poter chiudere il suo trasferimento per circa 85 milioni. Sul giocatore è forte da tempo anche l'interesse del Manchester City.