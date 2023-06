Stop alle ammonizioni ai giocatori che protestano verso il pubblico se vittime di insulti razzisti. E' quanto ha detto il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi nell'odierno incontro con i media, specificando: "Soprattutto noi arbitri sappiamo cosa significa essere oggetto di insulti, specialmente sui campetti di periferia. Non è giusto punire chi è già vittima. Se un giocatore viene insultato con cori razzisti e protesta verso il pubblico, non sarà più ammonito, a patto ovviamente che non esageri", riporta FcInterNews.it.



BASTA 'CASI LUKAKU' - Non si verificheranno più dunque episodi come quelli visti in questa stagione. Il caso che ha coinvolto Romelu Lukaku ad esempio, l'attaccante dell'Inter ha fatto il segno del silenzio verso la curva della Juventus che lo insultava nella semifinale d'andata di Coppa Italia, è stato ammonito (ed espulso) ma il giallo è stato successivamente tolto per grazia del presidente federale Gravina. Stesso caso per Dusan Vlahovic della Juventus in Serie A.