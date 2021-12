La Juventus in questo primo grande segmento di stagione, andato in archivio coi gironi di Champions League e col girone d'andata in Serie A, ha una caratteristica: nessuna squalifica ricevuta, né per espulsione né per ammonizioni in diffida (attualmente ha solo due diffidati che sono Cuadrado e Danilo). Inoltre è la terzultima squadra del campionato, insieme all'Inter, per cartellini ricevuti: solo Milan e Salernitana hanno ricevuto meno sanzioni disciplinari.

