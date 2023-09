L'ultimo week end prima della sosta del campionato ci ha lasciato un giocatore da appuntarsi e cerchiare in rosso. Siamo in Danimarca, nel Copenaghen primo in classifica dopo sette partite di campionato: lì davanti, c'è un ragazzino che ha già segnato quattro gol giocando tutte le gare.. Sì, perché il ragazzo non ha iniziato oggi a fare gol. Il primo è arrivato a 16 appena compiuti, gli ultimi due sono arrivati - di fila - negli ultimi quindici giorni. E' nato in Kuwait, lì dove si parla solo di petrolio e grattacieli. E' uno dei Paesi più ricchi al mondo, ma per il calcio non c'è spazio. La svolta arriva quando si trasferisce in Svezia insieme alla famiglia: "Un livello incredibile per un ragazzo così giovane" dirà l'allenatore del Malmö. Aveva 14 anni, giocava con l'Under 19. E già faceva la differenza. Ma non bastava: "Mi ha colpito la dedizione nel volersi migliorare ogni giorno".- L'assonanza con Wayne Rooney è facile - anche perché per tutti è solo Roony - mezza Europa mette gli occhi su quel talentino tutto casa e chiesa. Ma letteralmente: nella bio di Instagram c'è una frase dedicata a Gesù, alcuni sui post finiscono con il simbolo di una croce come segno di gratitudine.. Retroscena: i dirigenti hanno spinto forte su di lui dopo essere stati anticipati dal Nordsjaelland per Schjelderup, poi preso dal Benfica (e ora tornato al Nordsjaelland in prestito).- Attaccante esterno che parte da destra, una sorta di Kulusevski con personalità da vendere: nei preliminari di Champions League ha qualificato il Copenaghen al turno successivo segnando il penalty decisivo nella serie di rigori contro lo Sparta Praga. E sapete come l'ha tirato? Lunga rincorsa, finta il tiro potente e tac, cucchiaio alla Totti con l'Australia. A 17 anni. In Champions League.. Roony ha fatto cinque gol in sei partite con l'U17, a 16 anni e mezzo ha esordito con l'Under 21 e sei mesi fa ha fatto la prima rete; anche una gara contro l'Italia di Rovella e Ricci nelle qualificazioni all'ultimo Europeo.- Qualche anno fa già lo volevano Chelsea e Bayern Monaco,. Ogni volta che il Copenaghen gioca in casa ci sono osservatori di top club seduti sulle tribune dello Stadio Parken: dal Barcellona all'Ajax, passando per il Monaco. In Svezia sono già partiti i paragoni con Ibra per l'importanza che può avere per il Paese, le restarci per molti anni. Voglio diventare il migliore al mondo". Segna e prega il piccolo Roony. Tra un paio di mesi diventerà maggiorenne, e presto arriverà la chiamata di una big.