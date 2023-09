Mason Greenwood riparte dal Getafe per lasciarsi alle spalle i problemi giudiziari (scagionato da accuse di violenza sessuale), quelli che hanno portato alla risoluzione del contratto con il Manchester United. L'attaccante 2001 prova a rilanciare la propria carriera dalla Spagna, ma avrebbe anche potuto farlo dall'Italia: la Lazio ci ha provato mettendo sul piatto un contratto da 700mila euro, ma i biancocelesti non erano l'unica opzione.



QUANTI NO - A raccontare il retroscena è The Athletic, che svela come nelle ultime ore di mercato gli agenti di Greenwood abbiano lavorano freneticamente per trovare una sistemazione. E in questi discorsi sono finiti anche altri club italiani: come si legge infatti, l'attaccante inglese è stato proposto anche a Milan e Roma, che hanno declinato così come Brentford e Borussia Dortmund all'estero. Tanti no che hanno portato alla definitiva scelta Getafe.