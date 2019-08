L'ex allenatore della Juve Gigi Maifredi parla del campionato ormai alle porte: "Juve favorita ma non con distacco - le sue parole a Radio Sportiva -. A fianco c'è soprattutto l'Inter. Dopo tanta attesa hanno fatto una campagna intelligente. Hanno preso un grande allenatore, possono dare fastidio alla Juve. Il Napoli lo vedremo stasera, in estate sono sempre una grande squadra poi si lasciano un po' andare. Vediamo se sarà possibile quanto è stato proposto in estate".



MERCATO JUVE - "Vendere è importante ma non credo che la Juve non abbia completato il pensiero offensivo cioè acquistare il numero 9. Loro vogliono a tutti i costi Icardi. Sarebbe la ciliegina sulla torta. E' il calciatore ideale per Ronaldo, qui avrebbe bisogno di un terminale alto che possa inserirsi negli spazi. Se non dovesse riuscire in questa operazione credo che sia buono cercare di far fare a Dybala l'attaccante. Nell'ultimo anno non ha dimostrato grande personalità. E' arrivato un fuoriclasse ma se sei campione devi dimostrarlo anche con i grandi calciatori".