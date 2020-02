Gigi Maifredi fa il punto sulla lotta scudetto tra campo e mercato: "Quello di gennaio serve per rimettere a posto cose che non erano andate fino ad ora - dichiara a Radio Sportiva -, Florenzi era infelice e voleva andare via, su Gervinho, quando subentrano i soldi arabi o cinesi e ci sono giocatori alla fine vogliono guadagnare più del normale. L'Inter si è messa a posto benissimo, ora ha un'ottima rosa. Eriksen può fare la differenza, bisogna vedere quando si adatterà al calcio italiano, solo l'Inter può ostacolare la Juve, la Lazio sta facendo di più di quello che può dare, poteva cambiare se la Lazio prendeva Giroud".