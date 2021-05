Alessandro Barnaba, fondatore del fondo Merlyn Advisors e dal 2020 proprietario del Lille, nel corso di un'intervista a Calcioefinanza.it ha parlato anche di Mike Maignan, prossimo portiere del Milan: "Mike è un grande portiere con tutti i numeri per diventare un grandissimo. Ha l’energia necessaria a tenere tutta la linea difensiva sempre all’erta e pronta a difendere la sua porta. Ha capacità tecniche eccezionali. Ha la sicurezza di un veterano con i riflessi di un ventenne. Sono sicuro che diventerà il portiere della nazionale francese e sarà un vero peccato vederlo partire, ma come dicevo, anche lui è vicino alla scadenza del contratto e purtroppo è difficile tenere questi ragazzi quando hanno la possibilità di andare a giocare in campionati molto più ricchi di quello francese. Sono sicuro che dovunque andrà farà bene".