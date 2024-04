Maignan come Leao? L'eccezione del Milan e i piani per il rinnovo

. Per privarsi di Maignan, a oggi, il Milan chiede offerte vicine ai 100 milioni di euro, più o meno come nel caso di Theo Hernandez. Ma il prolungamento è un tema da affrontare.Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il portiere francese chiede un notevole rialzo dello stipendio. Oggi Maignan guadagna circa 3,2 milioni di euro a stagione, una cifra che a Casa Milan sanno dovrà essere rivista verso l'alto, anche perché già oggi inferiore a giocatori come Loftus-Cheek e Chukwueze.

Presto, comunque, i discorsi tra la dirigenza rossonera e l'entourage di Maignan entreranno nel vivo. Il contratto attuale, del resto, è in scadenza fra due anni: c'è urgenza, non fretta.