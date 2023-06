L'ennesimo infortunio in nazionale di Mikeha fatto spaventare, e molto, i tifosi delUn problema al polpaccio ha creato fastidi al numero uno ex Lille, ma adessoIl classe 1995 sarà infatti disponibile per la gara che la nazionale francese giocherà domani con laA confermarlo lo stesso Didierct dellaai microfoni di TeleFoot.Il portiere potrà quindi scendere in campo: nelle ultime oresocial pubblicato dal 27enne. Precisamente una storia nella quale il portiere ripercorrevache si avvia alla conclusione. Il tutto corredato da due cuori rossoneri, a testimonianza della sua centralità e del suo senso di appartenenza all'universo Milan. Un 'calcio' alle voci che riportavano di un