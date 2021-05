Mike Maignan sarà il nuovo portiere del Milan. E del francese, campione di Francia col Lille, ne parla Hervé Renard, il tecnico che lo ha voluto con sé nel club transalpino: "Oggi è uno dei migliori portieri al mondo. Forse in Italia potreste pensare che io stia esagerando, ma le assicuro che non è così" le sue parole a Tuttosport. "Parliamo di un portiere fantastico, che possiede ampi margini di miglioramento. E che sicuramente proverà, giorno dopo giorno, ancora a progredire".



IL MILAN - "E' un grande acquisto per la società rossonera, zero dubbi. I tifosi non si devono preoccupare, Mike non ha nulla da invidiare a Donnarumma. Viene a Milano per essere titolare, ora non è più tempo di fare da secondo".