"Maignan vale 200 milioni di euro". Bobo Vieri fissa il prezzo del portiere del Milan. L'ex centravanti della nazionale italiana esalta così l'estremo difensore francese: "E' un fenomeno devastante, quando sei allo stadio pensi che non prenderà mai gol. 15 milioni? Vale 200 milioni, è un fuoriclasse. Lo metto con i grandi campioni della storia del calcio. Se non si fosse fatto male, il Milan avrebbe 10/12 punti in più".



Mercoledì sera a San Siro contro il Napoli ha confermato di essere una sicurezza tra i pali. Arrivato nell'estate del 2021 per 15 milioni di euro dal Lille, Maignan ha fatto dimenticare ai tifosi rossoneri Gigio Donnarumma, passato al Paris Saint-Germain a parametro zero. Nella sua prima stagione in Italia ha vinto lo scudetto e ora sogna di arrivare in finale di Champions League, sfidando il belga Courtois (Real Madrid) o il brasiliano Ederson (Manchester City) sabato 10 giugno a Istanbul.



Intanto i dirigenti milanisti vogliono premiarlo con un aumento di stipendio, prolungandogli il contratto in scadenza a giugno 2026. Maignan, 28 anni il prossimo 3 luglio, guadagna ​2,8 milioni di euro netti all'anno (3,67 milioni di euro lordi a stagione grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita). Nel suo contratto non c'è una clausola di rescissione, ma cambia poco. Perché per il Milan non è sul mercato e Maignan non vuole andare via: il suo futuro sarà ancora rossonero.