Gli sponsor e il calcio, un legame a doppio filo che negli ultimi anni ha aumentato la propria importanza: negli ultimi anni infatti giocano un ruolo sempre più importante nell’economia del pallone mondiale e anche in Italia gli investimenti sono cresciuti a dismisura, aumentando così le risorse a disposizione dei club. In particolare, rilevanza fondamentale hanno i main sponsor, che sono i più importanti in assoluto in quanto i più visibili poichè presenti sulle maglie da gioco delle squadre. La classifica dei club del campionato italiano presenta però alcune sorprese. L'80% del valore delle sponsorship di maglia è controllato da sei società, per un totale di 99,3 milioni di euro, mentre il corrispettivo dei restanti 14 club non supera i 24,7 milioni di valore.



GUIDA LA JUVE, MILAN E NAPOLI TERZI, INTER SOLO SESTA - Nessuna sorpresa al primo posto: in vetta c'è infatti la Juventus, come da sette anni in campo in Serie A. Il valore medio degli investimenti delle maglie di serie A è di 6,2 milioni di euro, con i bianconeri che guidano con 26,7 milioni, seguiti incredibilmente dal Sassuolo con 18 milioni, prima di Napoli e Milan in coabitazione a 15 milioni, nel podio di questa speciale classifica; distaccata l'Inter, solo sesta in graduatoria. La presenza di un retro sponsor conferma le difficoltà nell'intercettare risorse fresche, captando altri sposor per aumentare gli incassi.



LO STRANO CASO DEL SASSUOLO - Quello del Sassuolo è un caso particolare, perché lo sponsor in questo caso è anche il proprietario Mapei, che può quindi stabilire la cifra da dedicare al club e che non corrisponde al bacino d'utenza e di sviluppo di esso, situazione che potrebbe creare dei problemi in caso di qualificazione in Europa. Il Milan si basa sul vettore Fly Emirates, la Roma è quarta con Qatar Airways (6 milioni) e Hyundai (retro sponsor da 3,5 milioni), club della massima serie con la maggiore crescita commerciale rispetto al 2017/18. L'Inter è invece storicamente legata al brand Pirelli: 10,6 milioni di euro, considerando anche il retro sponsor Driver che la piazzano però solamente al sesto posto della graduatoria, non il massimo per un club così importante.



