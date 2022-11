Le prestazioni di Vedat Muriqi col Maiorca hanno attirato attenzioni in Premier League. L'ex centravanti della Lazio, trasferitosi al club delle Baleari in estate, sta trascinando i compagni in Liga: fin qui per lui 8 gol e un assist in 12 partite. Le deludenti apparizione in maglia biancoceleste sono un lontano ricordo e ora per lui sembra si stia per fare avanti l'Aston Villa. Secondo quanto riporta il quotidiano AS gli inglesi sarebbero pronti ad offrire 20 milioni di euro per portarlo via già a gennaio. Trasferimento che farebbe senz'altro piacere anche dalle parti di Formello. La società capitolina infatti vanta una clausola del 45% sulla rivendita del calciatore da parte dei maiorchini. I discorsi sono comunque ancora ad una fase interlocutoria. Non risulta nulla di concreto al momento, ma si attendono sviluppi nei prossimi giorni.