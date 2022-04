Vedat Muriqi sta disputando un'ottima seconda parte di stagione con la maglia del Maiorca. L'attaccante kosovaro, arrivato lo scorso gennaio, sta lottando per rimanere nella Liga con il suo club ma comunque vada non riusciranno a trattenerlo oltre il prossimo 30 giugno. Secondo EstadioDeportivo, infatti, il giocatore non rimarrà più nel campionato spagnolo perché il Maiorca non pagherà i 13 milioni di opzione di acquisto richiesti dalla Lazio. Su di lui c'è in pole il Granada.