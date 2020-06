Un suo post genera in media oltre 5000 likes e più di 100 commenti e con i suoi quasi 200mila follower su Instagram Maira Reginato è sicuramente una della nuove star i ascesa sul suocail network. Ama i party e la musica come testimoniano le tante iniziative based in Ibiza, ma ha anche la passione per il calcio e... per la Juve in particolare per cui fa il tifo e per cui non si nasconde, anzi. Ecco le sue foto, in bianconero e non, nella nostra gallery