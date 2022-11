Lovro Majer poteva andare all'Atletico Madrid. Lo ha confermato lo stesso centrocampista di Rennes e Croazia ad As: "Sì, l'opzione è stata presa in considerazione e ne abbiamo parlato, ma onestamente per me era meglio restare al Rennes. Abbiamo fatto una buona stagione e volevo confermarlo, penso che tutto stia andando nel migliore dei modi. Ci sono stati davvero rumors sull'Atletico e su altre squadre, ma ho cercato di non pensarci perché non volevo perdere la concentrazione. Cerco solo di divertirmi in quello che faccio perché significa che sto facendo bene e ho usato questo interesse per motivarmi ancora di più, giocare meglio e crescere".