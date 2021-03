Non c'è solo l'Inter su Nikola Maksimovic. Il difensore serbo chiuderà la sua avventura a Napoli il prossimo 30 giugno vista la scadenza del contratto e da tempo il suo agente Fali Ramadani sta sondando il terreno per trovare una nuova collocazione di primo livello. Come risulta a ForzaRoma.info contatti ci sono già stati con l'Inter ma pure il gm romanista Tiago Pinto sembra molto interessato al 29enne e ci sarebbe stato un primo incontro. Un parametro zero da non lasciarsi sfuggire.



CARTA SARRI - Maksimovic sa che questo sarà l'ultimo grande contratto della sua carriera e chiede 3 milioni di euro a stagione. Tanti, ma ci si può arrivare inserendo bonus. L'Inter appare ancora favorita ma a cambiare le carte in tavola potrebbe essere Maurizio Sarri. L’allenatore toscano (anche lui nella scuderia di Ramadani) lo aveva voluto fortemente al Napoli. Poi il rapporto si è leggermente incrinato visto che il tecnico gli preferiva Albiol e Koulibaly, ma la stima è rimasta immutata. Occhio pure alle piste estere soprattutto in Premier dove Ancelotti (che ha valorizzato molto Maksimovic) allena l'Everton.