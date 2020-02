L'Inter e Lukaku hanno la stessa difficoltà: non riescono a sbloccarsi contro le big del nostro campionato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come per la squadra di Conte e per suo centravanti sia giunta l'ora di invertire questa tendenza negativa.



“Un solo successo nelle cinque sfide a livello di top five. Una vittoria per di più lontana nel tempo visto che bisogna tornare al 25 settembre, nell’1-0 di San Siro contro la Lazio. Poi sconfitta interna contro la Juve, pari in casa contro Roma e Atalanta e freschissima sconfitta all’Olimpico con la Lazio, che ha fatto scivolare l’Inter per la prima volta in stagione al terzo posto. Non c’è dubbio, il trend va invertito, se si vuole continuare a pensare in grande. Il calendario dice che ora gli scontri diretti saranno tutti in trasferta, ma non è per forza un dato negativo: prima di domenica, infatti l’Inter era ancora imbattuta lontano da Milano. E in trasferta va meglio anche Lukaku (12 gol su 17 in campionato), ancora a secco contro le prime cinque ma in rete nel derby e contro il Napoli. Un motivo in più per invertire il trend già dalla prossima sfida fuori casa, che poi è quella decisiva per lo scudetto, in casa della Juve. Vincere, magari con un gol di Romelu, rovescerebbe tutto”.