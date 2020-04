, presidente del, attacca quasi quotidianamente il calcio italiano.. E pazienza se il calcio, incidentalmente, è una delle federazioni sotto l'ombrello del comitato olimpico. Va puntato a prescindere e per qualsiasi colpa gli si possa imputare.. Per poi andare un grado oltre e sottolineare che, all'interno dello stesso mondo del calcio italiano, la spinta a caratterizzarsi venga dalla La stessa di cui Malagò fu commissario con esiti imbarazzanti , ma questo è un dettaglio. Meno marginale è chiedersi come mai tanta amorevole attenzione, da parte di un soggetto che da capo dello sport italiano avrebbe il compito di mantenere unito il movimento anziché litigare col suo segmento più importante.Molte le ipotesi, qualcuna più credibile di altre.. Il mandato scadrebbe col quadriennio olimpico, ma poiché i Giochi di Tokyo sono slittati di un anno anche il rinnovo della presidenza dovrebbe andare a fine 2021. A proposito di slittamento c'è perplessità da parte di numerosi avvocati esperti in diritto sportivo, ma al di là dell'aspetto tecnico rimane il fatto che il presidente uscente debba andare a guadagnarsi la rielezione.. La rielezione di Malagò non sembra proprio a rischio, tanto più che non s'intravede nemmeno una candidatura alternativa.Il solito maligno sostiene invece che. Tanto più che, alle brutte, un bel burraco con bollicine in conference call lo si organizza in 5 minuti.. Non da subito, ma dopo la scadenza del prossimo quadriennio olimpico sì.. E questo scontro col calcio, che in realtà è scontro soprattutto con la Serie A, potrebbe essere una corsa al posizionamento rispetto alle altre componenti. A partire dai Dilettanti, giusto per dirne una a caso.@pippoevai