. Sia in Italia che all'estero. Lo ha spiegato nel corso di un'intervista rilasciata al direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni . Una chiacchierata nel corso della quale il presidente del Coni ha illustrato le sue mosse più significative da quando è a capo dello sport italiano: la nuova suoneria interna dei telefoni Coni (avanti con Ennio Morricone, oh yes) e la sostituzione del logo (“il vecchio candelabro”) con “lo scudetto bordato in oro e i cinque cerchi olimpici, assoluta distinzione”. Hip hip Fuffah!Un'iniziativa modello conclave. Avrebbe chiuso in una stanza tutte le componenti e gli stakeholders del mondo del calcio. Cioè la Federazione, le leghe, le associazioni dei calciatori e degli allenatori, le televisioni, persino gli organismi internazionali (loro mica possono dormire, eccheccazzo!) e non li avrebbe fatti uscire fino a che non avessero prodotto un documento condiviso.Presidente doveva essere e presidente fu. Nessun dorma. Come sia andata a finire,Cose che succedevano “quando c'era lui” a non dormire sulle sorti calcio italiano.. Chiudiamolo pure in una stanza, lasciando che fra quelle quattro mura continui a coltivare l'idea di essere un grande dirigente sportivo. E fuori da quel vano provvediamo a trovare un nuovo capo per lo sport italiano. Se poi costui avesse l'abitudine di concedersi una pennica pomeridiana, ce ne faremmo una ragione.@pippoevai