Emozionato, ieri, dopo il doppio oro dell'atletica, con l'uomo più veloce del mondo e quello che salta più in alto di tutti che sono italiani. Marc Jacobs e Gianmarco Tamberi hanno commosso ed esaltato l'Italia, Giovanni Malagò compreso, capo del Coni, che interrompe le interviste delle due stelle azzurre per farle parlare con Mario Draghi.



Un medagliere che sorride e che può far decisamente contento Malagò, uomo che, in passato, ha ispirato anche una bella storia di cinema. Sì, perché il personaggio di Luca Covelli, tra i protagonisti di Vacanze di Natale, è ispirato proprio al presidente del Coni. Lo ha rivelato Enrico Vanzina, sceneggiatore di Vacanze di Natale, a Spy: "Il personaggio del supertifoso Luca Covelli (a sin. nella foto) è ricalcato su Malagò giovane. Lui era un amico d'infanzia mio e di mio fratello Carlo".



Giovane rampollo romano, tifoso sfegatato della Roma, sempre presente in Curva Sud, fratello minore, nella pellicola, di Christian De Sica, Luca Covelli è stato interpretato da Marco Urbinati. Che, quindi, ha messo in scena uno spaccato della gioventù del presidente del Coni.