L'esimio dottorannuncia querela.. Sicché l'amministratore delegato della Lega di Serie A avrebbe già dato mandato di promuovere azione legale nei confronti di La Repubblica, che sul sito web ha pubblicato il documento. Ha diritto e facoltà di farlo, se davvero ritiene di sentirsi leso nell'onorabilità. Nell'eventualità, sarà un giudice a stabilire se vi sia stato abuso o se viceversa si sia trattato di pubblicazione di un reperto di interesse pubblico. Per quanto ci riguarda, dubbi non ne abbiamo:. Ma si tratta di un'opinione e come tale va presa.Piuttosto, troviamo ci sia un altro aspetto della vicenda da prendere in urgente considerazione. Anche da parte dell'esimio dottor Luigi, che cerca nemici esterni (i soliti, maledetti giornalisti) ma”. Appunto.. Non dovevano essere in tanti a popolarla. Sicché il vero interrogativo che De Siervo dovrebbe affrontare è:. Un atto elettorale parecchio sospetto da subito, e che dalla pubblicazione di quell'audio è stato delegittimato in via definitiva, con tanto di dimissioni di Micciché e apertura di un'inchiesta della Procura Federale. Anche in quella circostanza qualcuno si è divertito a registrare l'audio della seduta per poi fornirlo a una testata d'informazione.. In questo senso, la missione di De Siervo può considerarsi già fallita. Se il suo compito principale era quello di dare unità al team dei presidenti, ecco servito il risultato. Ne prenda atto e si faccia da parte. Ché tanto, con o senza di lui, la cosiddetta Confindustria del Calcio è destinata all'auto-distruzione.@pippoevai