Intervento in Vaticano nel corso dell'incontro dei giovani calciatori con Papa Francesco, il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato ai microfoni di gazzetta.it: "Il calcio che amo è il calcio che diverte, che rispetta le regole, che entusiasma, che è pulito. E' quello che in tanti definiscono lo sport più bello del mondo, in grado di far sognare i bambini. E' seguito quasi come una seconda religione, come una filosofia di vita. Ma non va dimenticato che è un gioco, altri ragionamenti non devono prevalere".



SUGLI EVENTI CHE L'ITALIA OSPITERA' - "Sono sempre stato un fortissimo sostenitore della valenza di questi eventi. I giovani vengono cresciuti con il ricordo e la memoria di questi eventi. Ognuno ricorda una partita o un Mondiale particolare: attorno a ciò si capitalizza un patrimonio culturale e sociale. Nessun'altra cosa come i grandi eventi fanno così".



SUL GIOCATORE CHE PIU' L'HA EMOZIONATO - "Francesco Totti".