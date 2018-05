Il presidente del Coni e commissario straordinario della Lega di Serie A Giovanni Malagò è tornato a parlare del caos relativo ai diritti tv per il triennio 2018-2021, dopo la sospensione del bando di Mediapro: "Serve un passo indietro da parte di tutti per il bene del sistema. In questo momento un'opera di mediazione da parte mia non sarebbe neanche giuridicamente corretta, perché i diritti sono in ogni caso in capo a un soggetto. Non devono esserci né vincitori né vinti, altrimenti si rischia di farsi male: in questi casi serve un passo indietro da parte di tutti per fare in modo che il sistema ne benefici. Dopodiché c'è una prospettiva a medio-lungo termine e lo abbiamo visto con la finale di Coppa Italia: se investi e fai un buon prodotto, ci sono le potenzialità per fare ricavi e dare soddisfazione a tutti, se invece vuoi capitalizzare il massimo in un senso o nell'altro la partita diventa complicata".



Malagò ha detto la sua anche sui rumors che vogliono Giancalo Abete come candidato alle prossime elezioni federali, supportato da diverse componenti del calcio italiano: "Se c'è la volontà di fare una assemblea elettiva, ora più che mai la Serie A deve essere rappresentata, altrimenti si torna a fare l'errore del passato. Nelle assemblee della Lega di A, che conosco bene avendole frequentate assiduamente negli ultimi mesi, non si è mai parlato né toccato questo argomento. Se c'era la volontà di fare un candidato unitario, è stato completamente sbagliato e fuori luogo non renderne partecipe la Lega di A, a prescindere dal discorso sul nome sul quale non do alcun giudizio".