Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato a Sky Sport dopo la qualificazione dell'Inter alla finale di Champions League, dove il prossimo 10 giugno affronterà il Manchester City: "Tanta roba per mille motivi. Ieri sera sono arrivato tardi e non ho visto tutta la partita del City contro il Real Madrid, ma c'erano 130 Paesi collegati".



TRA CHAMPIONS E DIRITTI TV - "La verità è che il fenomeno Champions League non riguarda solo l'Europa, è planetario, e anche sul nostro calcio ci saranno dei riflessi positivi. Anche per la cessione dei diritti tv è una bella pubblicità".