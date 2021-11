Giovanni Malagò, presidente del Coni, parla delle possibilità di qualificazione dell'Italia ai Mondiali: "C'è delusione ma, fatta questa premessa, sono molto ottimista. Siamo molto dispiaciuti che la pratica non sia già chiusa, ma questo è lo sport e deve essere anche una lezione di vita. Bisogna mantenere testa e nervi saldi ma secondo me Mancini è la migliore garanzia per fare tutto questo".