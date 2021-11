Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato a margine di un evento all'Università di Perugia della decisione del Cts di non concedere il 100% della capienza all'Olimpico in vista di Italia-Svizzera.



PROBLEMA ECONOMICO - “C’è rammarico. Al di là della partita Italia-Svizzera, e sarebbe stato bellissimo avere lo stadio pieno, c’è un serissimo problema di carattere finanziario. Questo è poco ma sicuro. È un tema che non deve riguardare solo il mondo del calcio, ma anche tutte le altre competizioni, a cominciare da basket e volley, sport che maggiormente soffrono queste limitazioni. Ho letto anche che il presidente della Lega Serie A Dal Pino si è chiesto come sia possibile che nei cinema e nei teatri, luoghi chiusi, c’è il 100% e in un impianto sportivo all’aperto solo il 75%”.