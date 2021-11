Giovanni Malagò, numero uno del Coni, commenta così, all’Ansa, l’inchiesta per le plusvalenze in casa Juventus: “Ho un'idea chiara. Quando ci sono le procure di mezzo, l'ho scoperto in modo diretto e indiretto, bisogna stare zitti. Le parti interessate hanno fatto un comunicato a tutela dei propri diritti e interessi. Ora attendiamo gli sviluppi”.