Malcom est de retour de vacances! Prêt pour sa première séance d'entraînement #Girondins pic.twitter.com/b00pSiT6t7 — Mister TV (@ThierryVautrat) 1 luglio 2018

torna ad allenarsi con il. Dopo il permesso per motivi familiari, il calciatore brasiliano - nel mirino dell'Inter - si è presentato nella giornata di oggi nel ritiro di Le Haillan, dove la formazione transalpina ha inizio la preparazione in vista della prossima stagione. Il calciatore ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram, in cui si è localizzato proprio nella ritiro dei girondini mentre assisteva alla sfida dei Mondiali traDopo aver chiuso perdal, ufficializzato nella giornata di ieri, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio continua a lavorare per portare aanche l'esterno brasiliano, che ha già fatto sapere di volersi trasferire alla corte di Luciano. Malcom vuole l'Inter a tutti i costi e nei giorni scorsi ha provato a forzare la cessione non presentandosi al raduno del Bordeaux venerdì scorso. Il club nerazzurro continua a lavorare per regalare il brasiliano a Spalletti, ma non sarà facile convincere la dirigenza del club francese.L'Inter e il Bordeaux continuano a trattare, ma al momento l'intesa è lontana. Il club nerazzurro propone un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre i transalpini - come ha dichiarato nei giorni scorsi l'agente del calciatore Fernando Garcia - non hanno alcuna intenzione di accettare un'offerta senza l'inserimento dell'obbligo di riscatto. Una formula che permetterebbe al club di potersi muovere sul mercato per regalare al tecnico Poyet il sostituto del brasiliano. L'Inter aspetta e punta sulla volontà di Malcom, mentre il Bordeaux non ha fretta e attende offerte di club di Premier, che nelle ultime settimane hanno messo gli occhi sul brasiliano.