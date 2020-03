Era fatta per il passaggio alla Roma, ma alla fine andrò al Barcellona. Ora allo Zenit San Pietroburgo, Malcom torna all’estate del 2018 in un’intervista per FootMercato: “Non sapevo niente riguardo alla trattativa tre le società. Ero felice di andare all'AS Roma, ma poi il presidente Stéphane Martin non mi ha lasciato andare perché il Barcelona aveva fatto un'offerta più alta al Bordeaux. I blaugrana sono passati prima di tutto dal club. Era il mio sogno, lo sapevano. D'accordo col presidente ho quindi scelto di vestire la maglia del Barça”.