Tre mesi dopo l'esaltante rimonta dell'Olimpico nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, la Roma si toglie un'altra soddisfazione ai danni del Barcellona, battendo i campioni di Spagna per 4-2 nel secondo impegno dell'International Champions Cup. A Dallas, sotto gli occhi del presidente Pallotta, i giallorossi vanno sotto in due occasioni, puniti prima dall'ex interista Rafinha (dopo 6 minuti al termine di una bellissima azione collettiva) e poi proprio dall'avversario più atteso, quel Malcom che ha fatto saltare all'ultimo momento il passaggio alla corte di Di Francesco per i blaugrana.



IN RIMONTA - Stavolta però, a differenza del match contro il Tottenham, la Roma non si scioglie e trova prima il pari con El Shaarawy e Florenzi, poi nel finale del secondo tempo, complici le tante rotazioni nell'undici del Barcellona, si porta a casa il match grazie alla prima segnatura in giallorosso di Cristante e al calcio di rigore trasformato da Perotti. Da segnalare anche tra i giallorossi il debutto tra i pali del nuovo portiere Olsen e l'utilizzo di Dzeko al centro dell'attacco (al posto di Schick) affiancato da Kluivert ed El Shaarawy.





BARCELLONA-ROMA 2-4



Reti:6' Rafinha, 35' El Shaarawy, 49' Malcom, 78' Florenzi, 83' Cristante, 86' rig. Perotti.





BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Semedo (60' Cuenca), Marlon (46' Miranda), Lenglet (65' Palencia) Cucurella (46' Chumi); Rafinha (60' Collado), Sergi Roberto (46' Puig), Arthur (46' Monchu); Malcom (60' Perez), Munir (46' Ruiz), Vidal (46' Ballou).

A disp.: Ezkieta, Ter Stegen, Mingueza, A. Gomez, D. Suarez, P. Alcacer.

All. Ernesto Valverde



ROMA (4-3-3): Olsen (46' Mirante); Florenzi, Manolas (60' Juan Jesus), Marcano (75' Fazio), Santon (60' Lu. Pellegrini); Lo. Pellegrini (60' Cristante), De Rossi (60' Gonalons), Strootman (60' Pastore); Kluivert (60' Perotti), Dzeko (60' Schick), El Shaarawy (75' Kolarov).

A disp.: Fuzato, Cardinali, Bianda