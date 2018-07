Sembrava tutto fatto, c'erano anche i comunicati ufficiali dei due club a confermare l'accordo. E invece, quando i tifosi si erano già radunati all'aeroporto di Ciampino per accogliere il suo aereo in arrivo alle 23, il passaggio di Malcom alla Roma è saltato. Il Bordeaux, che per primo aveva annunciato l'intesa economica trovata coi giallorossi, ha ricevuto un'offerta più ricca dal Barcellona e ha deciso così di bloccare tutto. Con buona pace di Monchi, della Roma e di tutti i tifosi, che già pregustavano le magie che il giovane brasiliano avrebbe potuto realizzare con la maglia giallorossa.



MILINKOVIC TRA VIOLA E LAZIO - Quello di Malcom non è il primo affare saltato all'ultima curva però. Nell'estate 2015 la Fiorentina aveva chiuso la trattativa per un centrocampista 20enne in arrivo dal Genk. Accordo trovato tra i club, il piccolo gigante serbo arriva al Franchi, posa per qualche foto allo stadio e si reca in sede per firmare il contratto. A un certo punto, però, le lacrime: "Scusatemi ma non posso, non posso davvero...". Quel ragazzino era Sergej Milinkovic-Savic, che dopo pochi giorni sarebbe passato alla Lazio.



CASO BERBATOV - Tre anni prima, fine agosto del 2012, un caso simile che aveva visto protagonista, ancora una volta, la Fiorentina. I Della Valle avevano trovato l'accordo per portare in Italia Dimitar Berbatov e avevano già prenotato un volo privato per farlo atterrare a Firenze e annunciarne l'acquisto. Sul più bello, si inserisce a sorpresa la Juventus, che con un'offerta più ricca convince il bulgaro. Colpo di scena, ma non l'unico di questa incredibile vicenda. Dopo aver effettuato uno scalo a Monaco di Baviera, infatti, Berbatov decide di cambiare meta e tornare in Inghilterra, in particolar modo al Fulham, dando vita a una guerra a suon di comunicati e dichiarazioni ufficiali tra due antiche rivali come Juve e Fiorentina. Tre storie di mercato sfumate all'ultimo, con un finale inatteso: Malcom dice sì, poi cambia idea, ma non è il primo e non sarà sicuramente l'ultimo a farlo.