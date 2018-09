Bruno Satin, agente di Malcuit, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli: "Malcuit titolare? Lo so, me lo ha detto il ragazzo (ride, ndr). Sta lavorando per farsi trovare pronto, speriamo che possa fare una buona partita questa sera. Sarò al San Paolo. E' un giocatore che spinge molto ed ha forza nelle gambe, può saltare l'uomo e fare cross interessanti, spero che stasera possa giocare con un po' di cautela perché non è mai facile esordire con la nuova squadra. E' una partita da vincere per preparare al meglio la gara di sabato. E' un ragazzo simpaticissimo, ha bisogno di imparare presto la lingua ma si è inserito bene e gli piacciono sia la città che il club".