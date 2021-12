Andrea Maldera analizza il terzino francese del Milan Pierre Kalulu ai microfoni di MilanTv: ​"Kalulu riesce a eseguire i compiti che gli vengono richiesti in maniera molto lucida. E' un giocatore molto intelligente, che sa adattarsi in maniera perfetta a più ruoli. Per un allenatore avere un giocatore così rappresenta una risorsa molto importante".