Zlatan Ibrahimovic e il Milan, una storia che torna di moda, un evergreen del mercato che non tramonta mai. Ci aveva provato Galliani in passato a riportarlo in rossonero, ci stanno pensando ora il suo 'allievo' Leonardo e il braccio destro Maldini. Che nella giornata di ieri, a Trento, ha parlato anche del centravanti dei Los Angeles Galaxy.



'SAREBBE D'AIUTO' - Queste le parole del dirigente rossonero riportate da la Gazzetta dello Sport: "Ibrahimovic rischia di essere ingombrante per lo spogliatoio? Io non credo ai giocatori ingombranti. Comunque si gestiscono con società forti, e noi lo siamo. Lui è stata un’idea estiva, ma chiaramente avere dei campioni in squadra fa piacere. E Zlatan ha personalità ed è un campione. In generale, una squadra che vuole puntare in alto deve avere giocatori di personalità: i nostri ce l’hanno, ma gente come Higuain e Ibrahimovic aiuta a tirare fuori le potenzialità altrui".