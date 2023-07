Nuova occasione in vista per Paolo Maldini. L'ex direttore dell'area tecnica del Milan sarebbe stato individuato dal presidente federale Gabriele Gravina tra i possibili candidati per il ruolo di capo-delegazione della Nazionale di Mancini, posto lasciato scoperto dalla scomparsa di Vialli. A scriverlo è il Corriere dello Sport.



RIVALI - Ancora nessun contatto ufficiale ma solo una suggestione, anche perché la scelta verrà fatto verso la fine di luglio. In via Allegri si cerca una figura carismatica, dal passato illustre con la maglia azzurra, in grado di inserirsi nel solco tracciato da Gigi Riva e dallo stesso Luca Vialli. Maldini vanta 126 presenze in Nazionale e sarebbe, secondo la Federazione, perfetto per il ruolo. Al momento sono quattro i candidati in corsa: Chiellini, Buffon, Oriali e Maldini.



PSG - Paolo sta riflettendo sul proprio futuro e per lui nelle ultime ore si è aperto un clamoroso spiraglio al Psg. In piena rivoluzione post Galtier e presentazione di Luis Enrique, a Parigi si pensa al ribaltone anche dietro alla scrivania. L’ex capitano del Milan vorrebbe ancora un ruolo operativo, cosa che in Francia potrebbe però ottenere solo se Nasser Al-Khelaifi si separasse da Luis Campos, attuale capo dell’area tecnica.