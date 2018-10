Paolo Maldini, direttore per lo sviluppo strategico dell'area sport del Milan, ha parlato in occasione della serata organizzata all'Istituto dei Tumori di via Venezian dal professor Enrico Regalia, responsabile del centro trapianti di fegato e presidente del locale Inter club. Ecco le dichiarazioni riportate da Gazzetta.it: "Il derby è stato giocato male, è vero. Comprendo appieno la grande delusione per la partita di Coppa. Però si va avanti con la fiducia che ci animava prima di queste due sconfitte consecutive, tenendo ben presente che arrivando da un sesto posto l’obbiettivo che ci siamo dati è il quarto, cioè un altro significativo miglioramento. Adesso ci sono due match ravvicinati a San Siro contro le genovesi e vincendoli potremmo tornare a ridosso della zona Champions. C’è fiducia, anche perché il Milan ha dato dimostrazioni di bel gioco in quasi tutte le sue partite. L’Inter del derby ci è stata superiore però l’Inter contro il Parma era stata irriconoscibile. È il nostro campionato, anche le piccole possono porre problemi".