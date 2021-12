Intervistato in tv nel prepartita della sfida fra, il direttore tecnico dei rossoneri, ha parlato dell'eliminazione dalla Champions e dalle coppe europee e delle prossime mosse del club."Sicuramente è stata una delusione. Purtroppo per arrivare a quel livello lì dobbiamo fare uno step, forse due. Il Liverpool non è solo grandi giocatori, ma ha anche grande mentalità e questa si costruisce nel tempo. Sappiamo di non essere lì, ma siamo sulla strada giusta. Poi il girone era molto difficile se non avessimo pareggiato in casa con l'Atletico ci saremmo qualificati, ma la verità è che in 6 partite ne abbiamo vinta una sola"."Innanzitutto è quasi matematico che se hai ricavi alti hai una rosa molto più competitiva. Credo che due anni fa su 16 qualificate 15 erano dal 1° al 15esimo. Per arrivare la devi essere un po' più creativo. Noi abbiamo preso una squadra che è l'unica sostenibile in questo momento. Noi abbiamo avuto questo girone perché erano 7 anni che non giocavamo e siamo 48esimi nel ranking. Questo era il risultato del passato"."La mentalità vuol dire anche riuscire a gestire 3 partite settimanali. Poi è riuscire a gestire la pressione, perché contro le grandi squadre le gambe vanno un po' meno le prime volte. C'è chi le acquisisce prima, chi dopo e chi mai e lì bisogna fare dei ragionamenti"."Per me non c'era il salto, quello migliore era quello italiano. Eravamo noi negli anni 90 il campionato migliore. Poi sul campionato inglese Liverpool e City sono una cosa, poi dallo United in poi sono un'altra cosa. Ci sono due squadre che sono nettamente superiori dal mio punto di vista"."Adesso si dicono tante cose. Il 10% sono vicine a quella che è la nostra realtà. Stiamo valutando di prendere o un giocatore pronto, oppure di anticipare ora un investimento per il futuro. Non è detto però che si possa trovare. Con solo campionato e Coppa Italia credo che questa squadra sia ampiamente competitiva".