Il fondo Elliott, attraverso una nota affidata all’ANSA, ha tenuto a smentire alcune indiscrezioni di giornata secondo le quali avrebbe iniziato le manovre per un nuovo management del Milan e nega di: “Aver contattato manager del calcio per ruoli dirigenziali nel Milan”. Elliott, secondo quando apprende riferisce l’agenzia, ha il massimo rispetto per l’attuale management del club rossonero a cui è affidata la guida della società.



Il fondo Elliott, va ricordato, è il principale creditore del Milan vantando un credito di 303 milioni di euro più interessi che è stato elargito, attraverso un prestito-ponte, alla Rossoneri Sport di Yonghong Li che dovrà restituire la cifra entro il 15 ottobre.



Smentita dovuta quella di Elliott ad ANSA, in merito alle indiscrezioni circolate questa mattina su un contatto con l'ad della Juventus Giuseppe Marotta e l'ex capitano rossonero Paolo Maldini. oltre a un sondaggio con l'attuale ad della Roma Gandini.