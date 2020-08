La stagione del Milan ha visto oggi il suo start: a Milanello, infatti, i calciatori si sono sottoposti ai tamponi di rito, mentre da domani prenderanno ufficialmente il via le sedute d'allenamento. In parallelo, però,A questo proposito, come riferisce Sky,. Il croato, al momento, è in prestito fino al 2021, in un'operazione più ampia che coinvolge, con la stessa formula, anche André Silva all'Eintracht Francoforte. Al centro della chiacchierata gli ultimi dettagli del futuro contratto, per il quale c'è già un'intesa di massima.: il club tedesco, infatti, dovrà corrispondere ai viola il 50% della somma incassata dal Milan come stabilito dagli accordi sanciti nel 2016, al momento del passaggio di Rebic dalla Toscana alla Germania. Va trovata, infatti, l'intesa sulla valutazione del giocatore: l'Eintracht, complice quella clausola, chiede tra i 30 e i 35 milioni, il Milan punta allo sconto, sapendo che l'anno prossimo potrebbe sedersi a trattare un giocatore legato all'Eintracht da un solo anno di contratto. ​Un asse, quello che unisce Milano con Firenze, che: la richiesta dei viola resta alta, intorno ai 35-40 milioni di euro per un difensore richiesto esplicitamente da Stefano Pioli. Il Milan progetta e lavora, aspettando Ibra...